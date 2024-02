Pożaru mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Mija 9 lat od wydarzenia. Strażacy walczyli z żywiołem 12 godzin

Pożar w Walentynki. Mija 9 lat od drugiego pożaru mostu Łazienkowskiego

Mostu Łazienkowski stanął w płomieniach 14 lutego 2015 roku . Do pożaru doszło po praskiej stronie na składowisku drewna pod jednym z filarów. Ogień zaczął szybko się rozprzestrzeniać i dotarł mniej więcej do połowy przeprawy. Jak podkreślali strażacy, była to bardzo trudna akcja. Gaszenia konstrukcji mostu nie dało się przeprowadzić od góry, od dołu więc z żywiołem walczyły łodzie. Na miejscu pracowała też specjalna grupa strażaków, która schładzała konstrukcję mostu, aby pożar się nie rozprzestrzenił. Temperatura, która powstała w wyniku pożaru, sięgała niemal 1000 stopni Celsjusza . Walkę z żywiołem zakończono po 12 godzinach .

Po przeprowadzeniu dokładnego dochodzenia oraz wnikliwych ekspertyz okazało się, że w wyniku pożaru odkształceniom uległa konstrukcja mostu, uszkodzona została nawierzchnia lewych pasów ruchu oraz magistrala wodociągowa. Rozpoczęto odbudowę, która stała się też okazją do poprawy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Jednocześnie sprawą pożaru zajęła się prokuratura, ponieważ istniały podejrzenia, że most został podpalony . Po kilku tygodniach nie udało się jednak udowodnić podpalenia, a tym bardziej wskazać żadnych potencjalnych podejrzanych, postępowanie więc umorzono.

Pierwszy pożar mostu Łazienkowskiego

Most Łazienkowski płonął także wcześniej. Przeprawę oddano do użytku w lipcu 1974 jako część Trasy Łazienkowskiej, a ponad rok później - we wrześniu 1975 roku - zapalił się drewniany pomost remontowy, znajdujący się pod jezdnią, w skutek czego zniszczeniu uległa nawierzchnia trasy oraz przęsło mostu. Wtedy pożar rozpoczął się jednak od strony lewobrzeżnej Warszawy. Po tygodniu od pożaru na most wkroczyli robotnicy, a po około miesiącu przywrócono ruch na przeprawie.