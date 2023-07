Prawie tysiąc ofert na pojazdy z warszawskich ulic. Drogowcy po raz kolejny zrobili krocie. Takie perełki można kupić za grosze

W marcu 2023 r. ogłoszone zostało kolejne postępowanie. Lista liczyła 77 samochodów, w tym 4 wystawione powtórnie, a także motocykl. Ostatecznie nowych właścicieli znalazło 59 samochodów i 1 motocykl. Wszystkie z nich zostały już odebrane. Do kasy miasta wpłynęło dzięki temu ponad 400 tys. zł. Teraz, w piątym przetargu, pod młotek poszło 45 samochodów oraz skuter. Poniżej przykładowe samochody, które można kupić na akacjach organizowanych przez ZDM. Jak zapowiadają drogowcy, będą organizowane kolejne.

Wiele z porzuconych aut, choć klasyfikowane są jako wraki, w rzeczywistości wcale nie muszą trafiać do kasacji. - Dlatego jesienią 2021 r. w drodze postępowania przetargowego wystawiliśmy na sprzedaż 8 takich samochodów, spośród których 7 znalazło nowych właścicieli, a suma, jaką za nie uzyskaliśmy, wyniosła 92 tys. 700 zł - informuje ZDM. W 2022 r. w drodze postępowania przetargowego wystawiliśmy na sprzedaż łącznie 57 samochodów. 45 znalazło nowych właścicieli, a suma, jaką za nie uzyskaliśmy, wyniosła 364,6 tys. zł. To niemała kwota, wystarczająca na remont ok. 300 m jezdni.