Protest rolników w Warszawie. 26 osób zatrzymanych, są też ranni. W środę przed Sejmem było gorąco

Protest rolników w Warszawie ruszył w środę, 6 marca oficjalnie o godz. 11.00, choć strajkujący zaczęli gromadzić się w centrum miasta już po godz. 9.00. Była to kolejna manifestacja. Jak przewidywali organizatorzy wydarzenia, na proteście była ogromna frekwencja. Do rolników tym razem dołączyli też leśnicy, myśliwi i górnicy. Według szacunków stołecznego ratusza w proteście w Warszawie uczestniczyło ok. 30 tysięcy osób.

Postulaty rolników to m.in. konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Zielonego Ładu; ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz poprawa opłacalności produkcji rolnej.