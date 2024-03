Protest rolników w Warszawie. Paraliż centrum i starcia manifestujących z policją. Tak było na miejscu

[AKTUALIZACJA, 18.16]: Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił, że podczas protestów przed Sejmem doszło do zdarzeń haniebnych.

Nie wierzę, że zrobili to rolnicy, którzy rzeczywiście przyjechali tu protestować, ale do grupy protestujących rolników dołączyły się grupy prowokatorów, zamaskowanych osób. (...) Chuligani, a nie żadni protestujący rolnicy, tylko zwykli chuligani, którzy dzisiaj rzucali kostką brukową, zachowywali się w sposób skandaliczny, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności - podkreślił.