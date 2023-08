Przedwojenna Warszawa w pięknym wydaniu. Niezwykłe zdjęcia stolicy w kolorze. Zdumiewające kadry

Przypominamy tekst z 2022 roku.

Tramwaje pędzące po Krakowskim Przedmieściu, tłumy przy Pałacu Saskim i „czwórka” jadąca do Dworca Wschodniego przez Most Kierbedzia. Przedwojenną Warszawę w kolorze odzyskał dla nas Mariusz Zająć, informatyk i fotografik ze stolicy. - Jestem rodowitym Warszawiakiem. Filmy m. in. Juliena Bryana [amerykański dokumentalista, autor filmów z przedwojennej Warszawy – red.] znam doskonale i zawsze chciałem zobaczyć je w kolorze – mówi w rozmowie z nami.

Zaczęło się od znalezionego w sieci pokolorowanego filmu braci Lumière. Mariusza Zająca zaintrygowało to, w jaki sposób obraz odzyskał kolory. Nie było to ręczne nakładanie barw, a program wymyślony na amerykańskim uniwersytecie Massachusetts Institute of Technology.