Radni Warszawy nie zostali w domu. Na sali jest ponad 50 osób, w tym wiceprezydent. Czy sesja powinna się odbywać?

Kuriozalna sytuacja w stolicy. Mimo wszystkich apeli, by zostać w domu, a konieczne spotkania organizować online, w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęła się XXVIII sesja Rady Warszawy. W internetowej transmisji widać, że radni nie zachowują podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Siedzą obok siebie - odstępy miejscami są mniejsze niż metr. Trzeba jednak dodać, że na początku sesji pojawił się temat koronawirusa. Radni zostali poinstruowani, by mówili wprost ze swoich miejsc, a nie z mównicy jak do tej pory. Niektórzy - choć nie wszyscy - zabezpieczyli się maseczkami ochronnymi i rękawiczkami jednorazowymi. Na niektórych stolikach widać płyny dezynfekujące.

Przypomnijmy, że Warszawa ma 60 radnych, więc gdyby wszyscy stawili się na sesji przekroczone zostałyby zasady Ministerstwa Zdrowia dotyczące zgromadzeń. Wątpliwości na samym początku spotkania postanowił rozwiać wiceprzewodniczący Sławomir Potapowicz, który zapewnił: "Na sali jest 45 osób". W czasie pierwszego głosowania widać, że radnych jest 47. Ta liczba odnosi się jednak tylko do radnych, a na sali są jeszcze m.in. protokolanci.