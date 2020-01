Radny Warszawy apeluje o aplikację do segregowania śmieci. Miałaby ułatwić prawidłowe wyrzucanie odpadów

Segregowanie z problemami

Problem z odpowiednim segregowaniem śmieci jest nie od dziś. Z początkiem 2019 roku weszła ustawa, która nakazuje dzielenie odpadów – w zależność od miesiąca – na pięć lub sześć frakcji. Okazuje się, że segregacji śmieci według nowych zasad nie jest taka łatwa. Mieszkańcy cały czas borykają się z problemami przy wyrzucaniu opadów. Najczęstsze błędy dotyczą pojemnika brązowego, czyli "bio". Tam nie mogą wylądować odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszcze. Oznacza to, że obierki po owocach czy warzywach albo fusy po kawie możemy tam wyrzucić, ale kości już nie. Podobnie jest z jajkami - skorupki wyrzucimy do "bio", ale całe jajka do kosza z napisem "zmieszane". Miejsce na kartony po sokach czy mleku, czyli tzw. tetrapaki jest w koszu żółtym z napisem "metale i tworzywa sztuczne". Butelkę po olei, która mimo, iż jest plastikowa to wyrzucamy do opadów zmieszanych, tak jak mokry czy zabrudzony papier. Styropianową tackę, np. po włoszczyźnie, wrzucamy do metali i tworzyw sztucznych, jeśli nie jest zatłuszczona, w innym przypadku do zmieszanych.