Reaktor jądrowy pod Warszawą. Maria od prawie pół wieku skrywa w sobie atomową moc

Mysz się nie przeciśnie

Mógłby zasilić w energię małe miasteczko. Zamiast tego pomaga w leczeniu raka

Dr inż. Rafał Prokopowicz podkreślił jednak, że leki produkowane w reaktorze mają krótki czas zastosowania i dlatego muszą być szybko dostarczone do pacjenta. Oznacza to, że farmaceutyków z izotopem jodu-131, które są wytwarzane w Marii, nie dostaniecie w aptece tak jak tabletek przeciwbólowych. Tzw. czas rozpadu (utrata właściwości leczniczych) tych preparatów promieniotwórczych wynosi od kilkudziesięciu godzin do kilkunastu dni, dlatego od razu po wyprodukowaniu są one przekazywane szpitalom.

Mnóstwo guzików, kontrolek i ekranów, czyli ''serce'' reaktora

Proszę Państwa, oto Maria. Nie mylić z Marysią

Patrząc na Marię można odnieść wrażenie, że widzimy wielką, metalową studnię. Dopiero po wejściu na płytę czuć przyjemny dreszcz, że oto pod stopami ma się reaktor jądrowy.

- Maria to duma naszego Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Reaktor ten jest reaktorem basenowym, czyli różni się od typowych reaktorów energetycznych. Woda tutaj, jak łatwo zauważyć, jest widoczna gołym okiem, można odkryć pokrywy, można bezpośrednio dostać się do rdzenia reaktora - tylko w teorii oczywiście, ponieważ te osiem metrów wody, które tutaj mamy, chroni nas przed promieniowaniem gamma emitowanym z rdzenia - powiedział dr Marek Pawłowski.

Podkreślając: 8 metrów wody i około 2 metrów betonu to wystarczająca osłona, by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Osoby, które pracują przy reaktorze, a także liczne wycieczki szkolne odwiedzające NCBJ, nie muszą się obawiać, że wrócą do domów ''świecący''. Co by się jednak stało, gdyby ktoś wpadł do tego ''basenu''? Pechowcowi niewiele. Najadłby się strachu, jednak nie musiałby się obawiać o swoje zdrowie, ponieważ płytkie zanurzenie nie powinno mu zaszkodzić. Taka kąpiel jeszcze nigdy nikogo nie spotkała, jednak w ramach żartu (a także ze względów bezpieczeństwa) naukowcy przymocowali do poręczy reaktora koło ratunkowe. Gorzej taki wypadek odbiłby się na samym reaktorze - niepożądane elementy w basenie mogłyby doprowadzić do tzw. zatrucia reaktora, co oznacza, że nie mógłby być on używany przez dłuższy czas. W takiej sytuacji trzeba byłoby wymienić wodę na nową, a warto podkreślić, że woda w Marii jest jedną z najczystszych wód w Polsce.