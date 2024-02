Rekord Lotniska Chopina w Warszawie. W styczniu odprawiono ponad 1,38 mln pasażerów. Wynik pobił rekordowy miesiąc przed pandemią Martyna Konieczek

Rekordowy styczeń w historii stołecznego portu Szymon Starnawski

W pierwszym miesiącu 2024 roku Lotnisko Chopina odprawiło ponad 1,38 mln pasażerów. To najlepszy styczniowy wynik w całej historii lotniska. Do tej pory rekord ten należał do stycznia przed pandemią. Jak podkreślił stołeczny port, wynik zdecydowanie przewyższył prognozy. Szczegóły poniżej.