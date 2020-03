Rekrutacja do szkół i przedszkoli. Ratusz przedłużył termin składania wniosków

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły lub przedszkola można było składać do 20 marca do godz. 16. Wraz z wnioskiem należało złożyć lub przesłać wymagane oświadczenia.

Jednak jak wynika z danych ratusza ponad tysiąc rodzin nie złożyło w terminie dokumentów. Aby umożliwić im podjęcie edukacji w miejskich placówkach, miasto podjęło decyzję o wydłużeniu terminu rekrutacji.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców podjęliśmy decyzję o przedłużeniu rekrutacji - informuje wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br. Możliwość rejestracji wniosków w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona w poniedziałek, 30 marca, o godz. 13.