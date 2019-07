Remont Parku Praskiego. Nowy plac zabaw i fontanna za 400 tys. zł. Będzie też wymiana ławek i modernizacja alejek

Park Praski gotowy na zmiany - zapowiada stołeczny ratusz. Plan modernizacji parku położonego tuż przy warszawskim ZOO jest już znany. Pierwsze prace ruszą już w najbliższych tygodniach, ale na część zmian będziemy musieli poczekać aż do przyszłego roku. Do tego czasu miasto ma uzyskać niezbędne zezwolenia oraz dokładny projekt budowlano-wykonawczy.

Co się zmieni w Parku Praskim?

Remont zakłada m.in. modernizację parkowych alejek, wymianę ławek czy montaż nowej karuzeli. Urzędnicy deklarują, że najpóźniej do końca września na placu zabaw pojawią się dwa nowe urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami - karuzela oraz "zestaw zabawowy". - Zostały zaprojektowane tak, by mogli z nich korzystać najmłodsi poruszający się na wózkach inwalidzkich - czytamy w planach miasta. Co istotne - prace przeprowadzane na placu zabaw nie spowodują jego czasowego zamknięcia.

Jeśli chodzi prace wykonywane w kolejnych etapach, zmodernizowane mają zostać parkowe alejki, a zniszczone ławki i śmietniki wymienione zostaną na nowe. W pobliżu rzeźby Żyrafy pojawi się fontanna posadzkowa - zwycięski projekt z budżetu obywatelskiego. Jak czytamy w szczegółach projektu - fontanna znajdować się będzie na podłoży zakrytym granitowymi płytami, z których tryskać będzie od 4 do 6 wodotrysków. Koszt realizacji samej fontanny wyniesie ponad 400 tysięcy złotych.