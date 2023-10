Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie z nowymi tablicami na ścieżce edukacyjnej. Zmiany jeszcze w tym roku

Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie to jeden z tych punktów na mapie Warszawy, które mieszkańcy stolicy chętnie wybierają na cel swojej wycieczki, niezależnie od aury. Miejsce to największą popularnością cieszy się latem. Wszystko za sprawą kąpieliska, znajdującego się w jego południowo-zachodniej części.

Zmiany na terenie rezerwatu. Odnowią ścieżkę edukacyjną wokół Jeziorka Czerniakowskiego

Tablice będą posiadały wymiary: 50 na 60 cm i nie będą kopią istniejących. Zostaną zaprojektowane oraz wykonane według świeżego pomysłu. Idea pozostanie niezmienna - zostaną one przytwierdzone do nowych kłód. Ponadto Zarząd Zieleni chce, aby powstały one w oparciu o innowacyjne zastosowania technologiczne. W efekcie, będą wodoodporne, wysokojakościowe o wysokiej odporności na ścieranie oraz o pokryciu anty-UV oraz antygrafitti.

Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie

Rezerwat został utworzony w 1987 roku. Obejmuje on ponad 47 hektarów, a samo jezioro liczy ok. 19,5 ha, jego długość wynosi ok. 1780 m, a maksymalna szerokość - 180 metrów. Średnia głębokość to 2,5 m, a maksymalna - 3,75 m. Odpływ wód odbywa się krytym kanałem uregulowanym zastawą na ul. Wolickiej.

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 46 gatunków drzew i 27 gatunków krzewów. Część z nich, to pozostałość łęgu jesionowo-wiązowego i wierzbowo-topolowego. Florę wodną reprezentują, m.in. moczarka kanadyjska, rzęsa drobna, strzałka wodna, rogatek sztywny

W 2017 roku na brzegach jeziora mieszkało 60 gatunków ptaków, w tym 49 objętych całkowitą ochroną. W rezerwacie obserwowane są m.in. populacje mew, rybitw, szpaków, bączka, perkoza dwuczubego, czernicy, kuropatwy, potrzosa, wąsatki, czajki, słowika, trzciniaka, trzciniaczka i czapli siwej. Do stałych mieszkańców rezerwatu należą również: kos, remiz, pierwiosnek, piecuszek, rokitniczka, brzęczka, piegża, pliszka żółta, pokląskwa, tracz nurogęś, dymówka.