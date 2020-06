Rowerki dla dzieci. Jak nie dostać bólu głowy i jak wybrać najlepszy rowerek dla swojego dziecka?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Rowerek biegowy dla dziecka. Cena i kryteria wyboru

Rowerek biegowy to zakup, który może spędzać rodzicom sen z powiek. Nie jest to jednak ekskluzywny wydatek, gdyż cena nie zwala z nóg. Warto jednak, poza względami wizualnymi zadbać o bezpieczeństwo i dobór rowerka dziecięcego adekwatnie do wieku i wzrostu swojej pociechy. Czym się kierować przy wyborze wygodnego rowerku dziecięcego? Podpowiadamy.



Rowerek biegowy ze stalową ramą to wstęp do prawdziwego roweru. To okazja do nauki utrzymywania równowagi aby dziecko jak najłatwiej opanowało tę dość ciężką sztukę, najpierw musi poznać zasady funkcjonowania rowerka biegowego.



Rowerek biegowy Alex zapewni wspaniałą zabawę na świeżym powietrzu i przygotuje maluszka do jazdy na klasycznym rowerze. Dzięki dużym możliwościom regulacji Alex dopasowuje się do każdego małego kierowcy.



Samodzielne poznawanie świata podczas dobrej zabawy stymuluje nasze pociechy do ciągłego rozwoju. Dzięki poruszaniu się na rowerku biegowym Dan Plus dzieci rozwijają zmysł równowagi, co pozwala im szybciej opanować jazdę na rowerze w przyszłości. 12″ koła z lekkiej i wytrzymałej pianki EVA – które pozwolą wygodnie poruszać się na różnej powierzchni, gwarantując dobrą zabawę



Rowerek biegowy z piankowymi kołami 12" KidzMotion Cody EVA - to wstęp do prawdziwego roweru. To okazja do nauki utrzymywania równowagi - dzięki OBRACANEJ RAMIE doskonały dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat! Najpierw naucz się chodzić, a dopiero później naucz się biegać - to uniwersalne powiedzenie dotyczy także jazdy na rowerze. Aby dziecko jak najłatwiej opanowało tę dość ciężką sztukę, najpierw musi poznać zasady funkcjonowania rowerka biegowego



Rowerek biegowy z plastikową to wstęp do prawdziwego roweru. To okazja do nauki utrzymywania równowagi aby dziecko jak najłatwiej opanowało tę dość ciężką sztukę, najpierw musi poznać zasady funkcjonowania rowerka biegowego. Maksymalna waga użytkownika 25 kg



Rowerki biegowe od kilku lat podbijają serca najmłodszych. To wspaniałe rozwiązanie, by zachęcić dzieci do sportu i sprawić im wiele radości. Nawet maluchy, które jeszcze nie do końca radzą sobie na klasycznych rowerkach, świetnie poczują się na tych biegowych



Rowerek biegowy marki Enero w kolorze zielonym. Rowerek posiada stalową ramę odporną na uderzenia. Pompowane koła absorbujące wstrząsy



Rowerek biegowy ze stalową ramą to wstęp do prawdziwego roweru. To okazja do nauki utrzymywania równowagi aby dziecko jak najłatwiej opanowało tę dość ciężką sztukę, najpierw musi poznać zasady funkcjonowania rowerka biegowego a poza tym Rower biegowy to propozycja przeznaczona dla dzieci między 2 a 6 rokiem życia.



Rowerek biegowy marki Enero w kolorze niebieskim. Rowerek posiada stalową ramę odporną na uderzenia. Pompowane koła absorbujące wstrząsy



Rowerek biegowy Willy szybko stanie się najlepszym przyjacielem maluszka podczas zabawy na świeżym powietrzu. Ten niesamowicie lekki rowerek wykonany z wysokojakościowego drewna lipowego zapewnia dziecku rozwój koordynacji ruchowej i orientacji przestrzennej. Dzięki tablicy kredowej umieszczonej na przodzie rowerka maluszek może własnoręcznie ozdobić swój pojazd, kreatywnie się bawiąc



Rowerek biegowy marki DISNEY zapewni dziecku nie tylko masę frajdy, ale również skłoni je do aktywności fizycznej. Użyte materiały przekładają się na bezpieczeństwo dziecka i wysoką wytrzymałość sprzętu. Jest to okazja do nauki utrzymywania równowagi, aby dziecko jak najłatwiej opanowało tę dość ciężką sztukę, najpierw musi poznać zasady funkcjonowania rowerka biegowego



Rowerek biegowy Arie wspiera wszechstronny rozwój maluszka, zapewniając długie godziny zabawy na świeżym powietrzu. Rowerek został wyposażony w rozbudowany pakiet dodatków, by zapewnić dziecku pełnię komfortu i bezpieczeństwa.



Rowerek biegowy to idealne rozwiązanie do nauki jazdy na rowerze i utrzymywania równowagi. To fantastyczne rozwiązanie wygląda jak rower, ale bez korby i pedałów i ma na celu pomóc dziecku nauczyć się podstaw równowagi. Jak wiadomo podczas nauki jazdy na rowerze dziecko koncentrując się na pedałowaniu nie może zapanować nad kierowaniem i utrzymywaniem równowagi, co prowadzi do frustracji dzieci i rodziców! Dzięki WeeRide Learn2Ride dziecko nie musi się martwić o pedałowanie podczas gdy w tym samym czasie uczy się czuć dynamiki jazdy i balansowania ciałem



Jedyny w swoim rodzaju rower biegowy, znany również pod nazwą ”rowerka bez pedałów”. Jest on całkowitym hitem w nauce jazdy na rowerze Zaprojektowany po to, aby dziecko samodzielnie mogło trenować utrzymanie równowagi, koordynację, ruchową oraz kierowanie i hamowanie. Rowerek ten pozwoli również dziecku nauczyć się właściwie oszacować prędkość i odległość



Rowerek biegowy Bart to stylowy i dopracowany pojazd, który zapewni godziny wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu. Magnezowa konstrukcja oraz duże możliwości regulacji sprawiają, że Bart stanowi doskonałe wsparcie wszechstronnego rozwoju maluszka.



Wyjątkowy rowerek biegowy dla dzieci, nawiązujący swoim wyglądem do klimatów sci-fi. Nowość na rynku, posiada podświetlane koła diodami LED RGB, wygodną i bezpieczną konstrukcję oraz możliwość połączenia ze smartfonem/tabletem przez Bluetooth.