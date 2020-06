Rowery dla pracowników firm w Warszawie. Będą nimi dojeżdżać do pracy

Rowery dla pracowników warszawskich firm

Pracownicy zatrudnieni w stołecznych firmach będą mogli skorzystać z rowerów elektrycznych, lekkich rowerów miejskich i trekkingowych. Firma KROSS uruchomiła właśnie program wynajmu długoterminowego dla firm. - Nasz program skierowany jest do właścicieli firm, którzy chcą, aby ich pracownicy w sprawny, zdrowy i przede wszystkim bezpieczny sposób docierali do miejsca pracy. To doskonałe połączenie aktywności fizycznej i oszczędności czasu, bowiem w mieście droga door to door, często zajmuje tyle samo czasu co dojazd samochodem i poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego - mówi Tomasz Kurzątowski, prezes KROSS Rental.

Alternatywa dla kart sportowych

Program KROSS Rental, zamiast siłowni czy klubów fitness, będzie mógł być jednym z elementów systemu bonusów stosowanych przez firmy dla swoich pracowników. Pracodawcy będą mogli skorzystać z nowego programu w opcji abonamentowej. Czas trwania umów wyniesie 12, 24 lub 36 miesięcy. Usługa będzie wspierana przez profesjonalny serwis lub assistance, zapewnione przez operatora. - Pracownicy firm, które przystąpią do programu będą mogli wybrać rower z naszej bardzo bogatej oferty. Mogą to być zarówno rowery elektryczne, jak również tradycyjne, nowoczesne i lekkie jednoślady miejskie i trekkingowe. Realizując ten program odpowiadamy na bardzo duże zainteresowanie rowerami w tym sezonie – mówi Zbigniew Sosnowski – prezes KROSS.