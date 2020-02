Rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania Racławickiej i Grójeckiej. W końcu zniknie "Czarny punkt" na Ochocie

Na remont tego skrzyżowania mieszkańcy czekali wiele lat. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał na początku grudnia umowę z firmą Trakcja PRKiI SA. Jak informują drogowcy, „zadanie o wartości 11 milionów złotych zostanie wykonane w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy". Choć w rejonie skrzyżowania ulic Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej trwają jeszcze prace wodociągowców (wiążą się one z zajęciem lewego pasa jezdni ul. Grójeckiej) to w czwartek, 27 lutego do robót przystąpili także warszawscy drogowcy z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. Oznacza to, że remont skrzyżowania zakończy się w październiku 2020 roku.

Zamknięta Racławicka

W pierwszym etapie prac zamknięta zostanie ul. Racławicką na odcinku między ul. Grójecką a W. Sierpińskiego. Tym samym niemożliwy stanie skręt w prawo oraz lewo z ul. Grójeckiej w ul. Racławicką oraz wyjazd z ul. Racławickiej. Objazd do ul. Grójeckiej poprowadzony zostanie ulicami W. Sierpińskiego i W. Korotyńskiego. Jak informują urzędnicy, w czasie zamknięcia prowadzone będą prace związane z budową kanalizacji, a następnie z poszerzeniem wlotu Racławickiej.

Zmiany na skrzyżowaniu

Planowane prace drogowe na skrzyżowaniu obejmować będą m.in. przebudowę jezdni i torowiska tramwajowego, montaż oświetlenia oraz posadzenie zieleni. Remont ma na celu poprawę bezpieczeństwa: projekt przewiduje powstanie sygnalizacji świetlnej i obustronnych chodników, co ułatwi bezpieczne korzystanie z drogi zarówno pieszym, jak i kierowcom. Wybudowane zostaną także nowe drogi dla rowerów.

"Czarny punkt" na Ochocie

To skrzyżowanie jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na Ochocie. Nie bez powodu nazwane zostało "czarnym punktem". Według audytu, wykonanego w zeszłym roku, bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu zostało ocenione na 0 (w skali 0–5). Pieszy, który chce przejść na drugą stronę ma nie lada trudne zadanie. Do pokonania jest sześć pasów ruchu przedzielonych wysepką z torami tramwajowymi.