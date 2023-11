Na Mokotowie stanął młodszy brat słynnego Manneken Pis

Kilka dni temu na Mokotowie stanęła nietypowa instalacja artystyczna. Pomiędzy kamienicami przy ul. Belgijskiej pojawiła się figura siusiającego chłopca. Rzeźba nawiązuje do słynnego symbolu Belgii - figurki chłopca, stanowiącej część fontanny miejskiej w Brukseli. Nazwa belgijskiej rzeźby to Manneken Pis, co w tłumaczeniu oznacza chłopca, który sika.

Mokotowska rzeźba otrzymała nazwę Manneken Bis. Figurka powstała z inicjatywy mieszkańców, którzy wpadli na ten pomysł podczas tegorocznego, sąsiedzkiego Święta ulicy Belgijskiej. Obecnie instalacja nie pełni funkcji fontanny, ale ma się to zmienić w najbliższej przyszłości.