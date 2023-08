Sanktuarium Matki Bożej w Budzieszynie. Miejsce, w którym dzieją się cuda

Czas rozbiorów był okresem nasilenia się kultu Matki Bożej Budzieszyńskiej. W wyniku carskich represji Kościół w Budzieszynie został zamknięty, a następnie rozebrany. Święty obraz został wówczas przeniesiony do Kościoła w Mokobodach, gdzie znajduje się do dzisiaj. Wierni licznie gromadzili się przed cudownym obrazem, który dla stał się dla zniewolonych Polaków ważnym symbolem narodowym.

Grota z cudownym źródełkiem

Pielgrzymka biegowa

Kościół Matki Bożej w Budzieszynie jest celem wielu pielgrzymujących. Co roku rzesze wiernych odwiedzają to miejsce. Szczególną okazją do tego jest odpust Przemienienia Pańskiego- 6 sierpnia oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny- 15 sierpnia. Tak też było w tym roku. W dniu święta Matki Bożej grupa biegaczy Skórzec Biega zorganizowała sportową pielgrzymkę, prowadzącą spod Kościoła pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Skórcu prosto do Sanktuarium Matki Boskiej Budziszyńskiej. Dwudziestu biegaczy pokonało trasę mierzącą blisko 26 km. Wsparcia pielgrzymującym dodawali rowerzyści i spacerujący. Nie liczył się wynik, lecz intencja, jaką nieśli ze sobą pielgrzymi. Pomimo upalnej pogody, wszystkim udało się dotrzeć do celu.