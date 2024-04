Święto Miłosierdzia Bożego w Warszawie. W Parku Moczydło odbędzie się tradycyjna msza polowa. Odprawi ją kardynał Kazimierz Nycz

Od 2000 roku w Kościele katolickim druga niedziela wielkanocna jest Świętem Miłosierdzia Bożego. Inspiracją do jego ustanowienia były objawienia Chrystusa, który ukazywał się św. siostrze Faustynie Kowalskiej. Ich treść została spisana przez nią w "Dzienniczku".

Obchody Święta Miłosierdzia Bożego w Warszawie

Z kolei sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński będzie modlił się tego dnia w sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie . 1 sierpnia 1925 roku do sąsiadującego z kościołem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia została przyjęta Helena Kowalska, która w kwietniu 1926 r. otrzymała imię zakonne Maria Faustyna. Mszę poprzedzi o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Po południu hierarcha będzie modlił się w Parku Moczydło na stołecznej Woli u zbiegu ulic Górczewskiej i Deotymy w przy figurze Jezusa Miłosiernego. Zgodnie z tradycją metropolita warszawski odprawi tam mszę św. polową, którą poprzedzi koronka do Bożego Miłosierdzia.

Święto Miłosierdzia Bożego do kalendarza liturgicznego wpisał w roku 1985 kard. Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej. Następnie niektórzy polscy biskupi uczynili to w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski papież Jan Paweł II w 1995 r. wprowadził święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Źródło: PAP