Schron w Serocku. Jak powstał tajemniczy obiekt "09120"? Najważniejszy schron w Polsce został sprzedany

Historia schronu "09120" sięga lat 90. ubiegłego wieku. Bunkier został wkomponowany w inwestycję budowy centrum konferencyjno-wypoczynkowego Telekomunikacji Polskiej w Serocku. - Był to klasyczny sposób na zamaskowanie ważnego schronu przed wrogim wywiadem - czytamy we wpisie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju obrony cywilnej, które w ostatnim czasie nagłośniło w mediach społecznościowych historię tajemniczego schronu. Decyzja o umieszczeniu schronu w tym miejscu miała więc zapewnić dostępność dla osób z najwyższych sfer władzy w przypadku kryzysu, jednocześnie zachowując dyskrecję wobec ewentualnych zagrożeń ze strony potencjalnego wroga. Budynek nad schronem, będący częścią kompleksu konferencyjnego, został zaprojektowany w taki sposób, aby nie wzbudzać żadnych podejrzeń.

Obiekt powstawał w ciężkich warunkach finansowych, w latach gdy m. in. właśnie z braku pieniędzy zrezygnowano z budowy metra warszawskiego jako schronu. Mimo to, mniej więcej w okolicach 1997 r. udało się 09120 ukończyć i oddać do użytku - przypomina stowarzyszenie.