Słoń Leon z warszawskiego zoo prawdopodobnie będzie miał potomka. "Ma coraz lepszej jakości nasienie"

Słoń Leon za kilka dni (dokładnie 4 lutego) skończy dziewiętnaście lat. Waży prawie sześć ton i jest jedynym słoniowym samcem w stadzie. „Niedługo może dorówna wielkością swojemu ojcu, który jest największym samcem w Europie i Azji” – informuje warszawskie ZOO. Co więcej, Leon jest w bardzo dobrej kondycji i wszystko wskazuje na to, że niedługo będzie mógł zostać ojcem.

”Coraz lepsze nasienie”

Warszawskie ZOO od 83 lat czeka na małego słonia. Wtedy na świat przyszła Tuzinka. Do dziś to jedyny słoń urodzony w polskich ogrodach zoologicznych. Wszystko wskazuje na to, że niedługo będziemy mogli spodziewać się drugiego małego słonia.