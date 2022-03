Słynny warszawski hotel zostanie wyburzony. W miejscu dawnej Gromady Lotnisko planowana jest ogromna inwestycja

Dawny hotel Gromada Lotnisko, funkcjonujący od kilku lat pod nazwą Sangate Hotel Airport, wkrótce zostanie wyburzony. Budynek został wzniesiony w 2002 roku u zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz 17 Stycznia (dziś: Komitetu Obrony Robotników), w dzielnicy Włochy i z czasem stał się jednym z najpopularniejszych hoteli w stolicy kraju. Wszystko za sprawą konkurencyjnych cen i znakomitej lokalizacji - obiekt mieści się w pobliżu Lotniska Chopina i około 7 kilometrów od centrum.

Wraz z upływem lat i powstającą sporą liczbą nowych hoteli, obiekt musiał mierzyć się z coraz większą konkurencją. W pobliżu działają przecież hotele należące do słynnych sieci: Courtyard by Marriott, Mercure, Golden Tulip czy też Hampton by Hilton. Według doniesień branżowych mediów, Sangate Hotel Airport przestał na siebie zarabiać, w związku z czym podjęto decyzję o sprzedaży działki, na której się znajduje. Tę zakupiła firma Matexi Polska.