Śnieg w Warszawie i okolicach. IMGW wydaje ostrzeżenia pierwszego stopnia. Stołeczny Ratusz: jesteśmy gotowi

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, we wschodniej i centralnej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty obowiązują w województwach: mazowieckim, lubelskim, części woj. łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, śląskiego i podkarpackiego.

IMGW informuje, że alert na Mazowszu potrwa do soboty 18 listopada, do godziny 16:00. Jednocześnie synoptycy prognozują zagrożenia wynikające z intensywnych opadów śniegu do niedzieli 19 listopada, do godziny 07:30.