Śnieżyca w Warszawie. Trudne warunki na stołecznych drogach. Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję ALFA

W stolicy intensywny opad śniegu, do tego silne podmuchy wiatru. To warunki kiedy ogłaszamy akcję ALFA. Na ulicach, którymi kursują autobusy miejskie, pracuje maksymalna liczba pojazdów przeznaczona do tego typu działań, czyli 170. Na chodnikach są bez przerwy ekipy, które odgarniają śnieg i posypują je piaskiem. Obsługujemy 3,5 mln m kw. terenów dla pieszych. Wszystko to dla Waszego bezpieczeństwa - czytamy w komunikacie zamieszczonym przez miejskie służby.