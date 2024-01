Niebezpieczny wypadek na DK2 pod Warszawą. Autobus uderzył w słup i wpadł do rowu. Kierowca trafił do szpitala Michał Mieszko Skorupka

W sobotę po godzinie 12:00 na drodze krajowej numer 2 doszło do niebezpiecznego wypadku. Autobus jadący od Kałuszyna w stronę Mińska Mazowieckiego zjechał z drogi i uderzył w słup energetyczny zrywając linie. Pojazd wpadł do rowu. W środku znajdowało się siedem osób. W wyniku zdarzenia, kierowca trafił do szpitala.