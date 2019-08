Stacja Trocka, Warszawa. Przy wejściu do metra rośnie krzak z pomidorami [ZDJĘCIA]

Stacja Trocka, Warszawa. Tuż przy zejściu na stację metra Trocka rośnie krzak z zielonymi pomidorami. Brukarze troskliwie go ominęli układając kostkę, a ktoś podwiązał go do słupa sygnalizacji świetlnej. Więcej informacji poniżej.

Krzak pomidorów przy stacji Trocka - Tuż przy stacji metra na Targówku rośnie sobie okazały... pomidor. Brukarze troskliwie go ominęli układając kostkę, ktoś go też podwiązał do latarni - i zaraz będziemy mieli piękne targóweckie pomidorki! - czytamy na stronie targowek.info. Krzak wyrósł tuż przy przejściu dla pieszych, a konkretnie obok skrzyżowania ul. Trockiej i Pratulińskiej. Jest już całkiem spory i ma kilka zielonych pomidorków, które być może zaowocują na otwarcie nowego odcinka II linii metra. ZOBACZ, jak rosną pomidory przy stacji metra TROCKA Zobacz galerię (9 zdjęć) zobacz galerię (9 zdjęć) Stacja Trocka, Warszawa. Przy wejściu do metra rośnie krzak ... zobacz galerię (9 zdjęć) Nowa odmiana - Pomidor Trocki Mieszkańcy Targówka wymyślili już nazwę dla owoców. - Po zbiorze dojrzałych owoców koniecznie pobierzcie z nich nasiona. Będę na przyszły rok, a taką „odmianę” rzeczywiście nazwijcie Targówek lub Pomidor Trocki- komentują w mediach społecznościowych. Jak na razie roślina ma się dobrze, chociaż rośnie na środku betonowej pustyni i bezpośrednio przy ulicy. Mieszkańcy donoszą też, że z krzaka zniknęło już kilka owoców. - Ktoś, kto odważy się zjeść te pomidory będzie niezłym hardcorem - pisze Marta pod postem na Facebooku. Zobaczcie też: Pitbull: Ostatni pies. Byliśmy na premierze najnowszej części filmu! Wideo