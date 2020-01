Strefa relaksu na Kępie Potockiej. Nowe altanki stanęły w pobliżu Bielańskiego Słonia [ZDJĘCIA]

Zadaszone ławki umożliwiają relaks w różnych warunkach atmosferycznych. Latem będę chronić od promieni słonecznych. To będzie dużo udogodnienie szczególnie dla dzieci i osób starszych . Z kolei w czasie niepogody ochronią od deszczu czy śniegu. Co ciekawe, przygotowane także miejsce do przewijania dziecka. Na projekt oddano 456 głosów.

Na razie teren wokół altanek nie wygląda najlepiej. Wiosną i latem będzie tam pięknie i kolorowo. Jak zapewnia Urząd Dzielnicy Bielany, "pnącze jest posadzone, a konstrukcja została specjalnie przygotowana pod roślinność". Co to oznacza? Ściany jednej z altanek będą porośnięte kwiatami. Trzeba tylko trochę poczekać.

Co na to mieszkańcy?

Mieszkańcy Bielan pochwalą pomysł utworzenia altanek na terenie Kępy Potockiej. Oddane głosy o czymś świadczą. "Zwykle dzieci przebywają na placu zabaw dłuższy czas. Jest on dość mocno nasłoneczniony w sezonie letnim, a więc ławeczki z zadaszeniem są tu jak najbardziej uzasadnione. Opiekunowie będą mogli się schronić, dzieciaczki - odpocząć w cieniu, napić się i spożyć posiłek" - napisała jedna z internautek. "Aż przyjadę to sprawdzić. Wyglądają super" - dodaje kolejna.

Pojawiły się także komentarze, w których mieszkańcy są zadowoleni z pomysłu, ale obawiają się, że "do wakacji będzie poniszczone patrząc na dzisiejszą młodzież". Jeden z mieszkańców stwierdził, że będzie to popularne miejsce do spożywania alkoholu. "No taka plenerowa pijalnia.. Może odwiedzę?" - napisał. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy będą korzystali z tego w odpowiedni i odpowiedzialny sposób.