Studniówka IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej. Maturzyści bawili się na uroczystym balu w Forcie Legionów Redakcja Warszawa

Kolejna wspaniała studniówka za nami. Zabawa uczniów z IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie odbyła się w sobotę, 13 stycznia 2024 roku. Maturzyści bawili się w Forcie Legionów przy ul. Zakroczymskiej 12. Co to był za bal! Olśniewające kreacje, doskonale dobrane garnitury, piękne dekoracje i świetna zabawa do białego rana. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii.