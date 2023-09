Światowy Dzień Sprzątania nad Wisłą. Mieszkańcy stolicy posprzątali Poniatówkę. Za nami finał tegorocznej edycji World Cleanup Day

W sobotę 16 września o godzinie 10:00 rozpoczęło się wielkie sprzątanie nad Wisłą. Uczestnicy wydarzenia otrzymali worki i rękawice, a następnie zabrali się do prężnych działań na popularnej Poniatówce. Chętnych do wzięcia udziału w akcji nie brakowało. Kliknij w poniższą galerię i zobacz, co działo się dzisiaj na warszawskiej plaży.