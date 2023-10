Szpital Czerniakowski w Warszawie uruchomił oddział chirurgii onkologicznej. Lekarze będą w nim operować m.in. raka piersi i skóry

Lekarze pracujący w obu obiektach będą zasiadać we wspólnych konsyliach onkologicznych, podczas których będzie ustalana najlepsza ścieżka terapeutyczna dla pacjentów.

Otwarcie w różowym październiku

Szpital Czerniakowski otwiera oddział chirurgii onkologicznej

Na oddziale znajdzie się 12 łóżek.

Pacjent z chorobą nowotworową powinien być leczony w ośrodkach z możliwością kompleksowej opieki onkologicznej. Taką opiekę naszym chorym zapewni współpraca z Narodowym Instytutem Onkologii PIB. Dzięki temu pacjent onkologiczny zoperowany w naszej placówce, zależnie od wskazań medycznych, może otrzymać chemio- lub/i radioterapię w Instytucie Onkologii - mówi Paweł Obermeyer, prezes zarządu Szpitala Czerniakowskiego.

Władze Warszawy podkreślają w najnowszym komunikacie, że nowotwór piersi to najczęstszy nowotwór, który dotyka Polki - zmaga się z nim niemal co 4. pacjentka onkologiczna. Rak piersi znajduje się na drugim miejscu, pod względem umieralności kobiet na nowotwory (ok. 15 proc. wszystkich zgonów).

Stołeczni radni podczas ostatniej sesji, która odbyła się 5 października, przyjęli stanowisko, aby Warszawa wspierała wszelkie inicjatywy na rzecz profilaktyki i leczenia nowotworów piersi.