Szpital Medicover w Wilanowie. Tu wykonają skomplikowane zabiegi na sercu. To pierwsza w Polsce „sala hybrydowa”

W Szpitalu Medicover, który znajduje się w Wilanowie, otwartą „salę hybrydową”. To pierwsze miejsce w Polsce, gdzie można przeprowadzać zabiegi na sercu w różnych technikach, a do tego przy użyciu specjalistycznego robota lub - po jego usunięciu - także bardziej „tradycyjnie”.

- Tradycyjnie chirurdzy leczą choroby przez robienie większych lub mniejszych cięć, a kardiolodzy przez robienie dostępów przeznaczyniowych. Ta sala operacyjna umożliwia łączenie tych dwóch technik. Możemy szybko i prosto weryfikować efekt operacji wieńcowych, a także wszczepiać różnego rodzaju zastawki do serca pod kontrolą obrazowania. Poza tym możemy wykorzystywać tę salę do łączenia różnych technik podczas jednego zabiegu. To spełnienie marzeń każdego kardiologa – mówi nam dr hab. Krzysztof Wróbel, kierownik Kliniki Kardiochirurgii.