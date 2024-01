Szpital Bielański w Warszawie leczy wady serca u płodów. Wykonano już pierwsze operacje. Kolejne zabiegi w najbliższych tygodniach

Najmniejsze serca wymagają opieki najwyższej klasy specjalistów i najlepszej jakości sprzętu. Takich jak tu, w Szpitalu Bielańskim, w którym znakomity personel korzystając z najnowocześniejszego wyposażenia ratuje maleństwa, które jeszcze nie opuściły brzucha mamy. Wewnątrzmaciczne zabiegi serca to jedne z najtrudniejszych operacji, jakie można sobie w ogóle wyobrazić. Jestem dumny, że jako warszawski samorząd możemy dołożyć swój wkład do tej bezcennej pracy - podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Wykwalifikowani specjaliści, nowoczesny sprzęt

Zabiegi na sercu wielkości truskawki

Lekarze informują, że przygotowania do operacji to długi proces - o wiele dłuższy niż sam zabieg. Nie oznacza to jednak, że ten drugi jest łatwy. Trwa od jednej do nawet kilku godzin. Polega na wprowadzeniu przez brzuch matki do serca płodu cienkiej, ale długiej, 15 centymetrowej igły.