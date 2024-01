Dom Słowiański. Luksus inspirowany wiejską chatą. Pomysł warszawskiej pracowni

Jak powinien wyglądać współczesny Dom Słowiański? Na fali powrotu do dawnych tradycji, architekt Bogusław Barnaś stworzył projekt odwołujący się do przeszłości. Wspomniany budynek nawiązuje do wiejskich chat, w których mieszkali nasi przodkowie. Jak tłumaczy projekt budynku jest prosty, a sam dom „zespolony” z przyrodą.