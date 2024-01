Dom z Prywatnym Giewontem. W Kościelisku powstaje niesamowity budynek. To projekt autorstwa warszawskich architektów

W Kościelisku powstaje Dom z Prywatnym Giewontem

Na Podhalu powstaje unikalna budowla będąca realizacją warszawskiej pracowni architektonicznej BXB studio. To Dom z Prywatnym Giewontem, który niezwykle złożoną konstrukcją, nowatorskimi technologiami i autorską mobilną fasadą bardziej przypomina obiekt muzealny niż budynek jednorodzinny. Jest to jednocześnie obiekt bardzo mocno zakorzeniony w tradycji i kulturze Podhala.

Niezwykła architektura

Jest to prototypowe rozwiązanie opracowane przez BXB studio wspólnie z marką Equitone, wykonane zgodnie z autorską wizją projektową architektów. Fasadę budynku tworzą panele Equitone wykonane z włóknocementu. Jest to materiał elewacyjny powszechnie stosowany, jednak realizacja indywidualnie zaprojektowanej perforacji dla tego domu zostało opracowane po raz pierwszy w procesie prototypowania, metodą cięcia laserowego. Tak wykonana fasada umożliwiła osiągnięcie kilku założeń; filtrowania naturalnego światła we wnętrzu, wykreowania faktury i kolorystyki elewacji spójnej z ośnieżonymi szczytami Tatr, nawiązanie do lokalnych ornamentów w wydaniu współczesnym - wyjaśniają twórcy projektu.

Panele elewacyjne zostały osadzone na mobilnych systemach, sterowanych automatycznie, dzięki czemu budynek można dowolnie otwierać lub zamykać, regulując tym samym we wnętrzu światłocień. System mobilny w duecie z panelami Equitone w tym przypadku pełni również rolę bezpiecznego ogrodzenia, systemu antywłamaniowego. Można powiedzieć, że fasada domu sama w sobie jest ogrodzeniem, co więcej ogrodzeniem, którego nie sposób przeskoczyć, które jest poprowadzone po możliwie najmniejszym obwodzie.

Dach domu z założenia ma nawiązywać barwą do skalistego Giewontu. Wykonano go z Blachy Cynkowo-Tytanowej marki ZM Silesia. To trwałe i wytrzymałe na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych pokrycie dachowe. Jednocześnie świadomie dobrana przez architektów odmiana Patyna Grey Silesia ZINC to naturalna barwa, o matowej, jasnoszarej powierzchni z patyną uzyskaną w wyniku reakcji chemicznej w procesie technologicznym, co zapewnia spójność architektoniczną z tatrzańskim krajobrazem i monochromatyczną fasadą.