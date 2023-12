W Warszawie powstaje niezwykły dom. Jest inspirowany słynną Grubą Kaśką w nurcie Wisły

W centralnej części Warszawy, na malowniczym osiedlu, wznosi się wyjątkowy dwukondygnacyjny dom jednorodzinny o nazwie "Gruba Kaśka". Inspirację do nadania mu tego imienia zaczerpnięto z oryginalnej "Grubej Kaśki" – klasycznej pompy wodnej na środku Wisły, która jest doskonale znana mieszkańcom stolicy.

Dom w Warszawie inspirowany Grubą Kaśką

Architektura domu nawiązuje do charakterystycznego okrągłego kształtu "Grubej Kaśki". Budynek jest praktycznie ukończony. Ostatnią fazą budowy jest wykonanie tarasów na poziomie gruntu wraz ze strefą podjazdu. - Te tarasy, zgranie wkomponowane w otoczenie, stanowią naturalne przedłużenie przestrzeni życiowej, oferując mieszkańcom wyjątkowe miejsce do relaksu z widokiem na otaczający krajobraz. To wszystko zgodnie z duchem kształtów zastosowanej w oryginalnej Grubej Kaśce nad Wisłą - przekazują architekci z pracowni architektonicznej 81.WAW.PL.

Podjazd wizytówką domu

Podjazd, podobnie jak w przypadku Grubej Kaśki, pełni rolę nie tylko elementu praktycznego, ale również wizytówki domu, witając każdego odwiedzającego zarówno estetyką, jak i funkcjonalnością. "Gruba Kaśka" to nie tylko dom, to przestrzeń, w której tradycja spotyka się z nowoczesnością. Inspiracja oryginalną "Grubą Kaśką" nad Wisłą jest widoczna w każdym detalu. To miejsce, gdzie harmonia architektury, funkcjonalności i estetyki łączy się z pięknem otaczającego krajobrazu oraz zastosowaniem unikalnych, efektywnych rozwiązań technicznych. - W pełni ukończony projekt "Grubej Kaśki" doskonale wtapia się w otoczenie, harmonijnie komponując się z najbliższym krajobrazem. Inspirowany oryginalną "Grubą Kaśką" nad Wisłą, ten wyjątkowy dom nie tylko odzwierciedla lokalny charakter, ale także stanie się niezwykłym miejscem do życia. Jego architektura nie tylko przyciąga uwagę swoim wyjątkowym stylem, lecz również tworzy atmosferę, w której mieszkańcy znajdą nie tylko komfort, ale także inspirację do pełnego korzystania z codziennych doznań - piszą architekci 81.WAW.PL.

Działka niczym wijący się wąż

Architekci opowiedzieli o działce, która była nie lada wyzwaniem. - Jej nieregularne wymiary, zwężające się i rozszerzające, wymagały odwagi i kreatywności w podejściu do kształtu przyszłego domu. Oto miejsce, gdzie zaledwie 5 metrów szerokości od frontu, rozszerzające się na 15 metrów, a następnie zwężające się w strefie ogrodu do 8 metrów, tworzą wyjątkowy kontekst urbanistyczny, będący jednocześnie wyzwaniem dla nas i dla sąsiedniej działki - mówią.

Decyzja o przyjęciu półokrągłej formy okazała się kluczowym momentem w procesie projektowania. To nietypowe rozwiązanie doskonale wpisuje się nie tylko w trudny kontekst działki, ale również stanowi elegancką odpowiedź na warunki urbanistyczne. Kształt półokręgu sprawił, że wszystkie pomieszczenia domu mają dostęp do obfitego południowego światła dziennego, co okazało się kluczowe dla stworzenia przyjaznej i jasnej przestrzeni mieszkalnej.

Okna - połączenie z naturą

Duże okna, otwierające się na malownicze otoczenie, zostały umiejętnie umieszczone w każdym pomieszczeniu, tworząc nie tylko świetlistość, ale także harmonię z naturą zewnątrz. Projekt ten nie tylko spełnił trudne wymagania urbanistyczne, ale również stworzył dom, który nie tylko dostosowuje się do trudnych warunków, ale również integruje się z nimi, tworząc jednocześnie funkcjonalne i estetyczne środowisko życia. - Dysponując półokrągłym rzutem, natychmiastowo nasunęła się inspiracja jedynym okrągłym obiektem na Wiśle - "Grubą Kaśką". Ta niezwykła pompownia wody stała się dla nas nie tylko punktem odniesienia, ale również źródłem delikatnego nawiązania formy w projektowanym domu. Elewacja, złożona z horyzontalnych pasów przeszkleń i pełnych ścian, wiernie odtwarza charakter oryginalnej pompowni na Wiśle. To hołd dla unikalnej architektury, jednocześnie tworząc spójne i harmonijne połączenie z lokalnym kontekstem Wiślanego Mokotowa - piszą architekci z pracowni architektonicznej 81.WAW.PL.

Parter z przeszkloną ścianą

Parter domu to harmonijne połączenie funkcjonalności i estetyki. Od strony ulicy prezentuje się z pełną ścianą, na której ukryta została brama garażowa, wykonana z tego samego materiału co elewacja, co nadaje całości spójny wygląd. Garaż pomieści dwie samochody i obejmuje pomieszczenie techniczne, co zapewnia praktyczne rozwiązanie dla codziennego użytku.

Z kolei od strony ogrodu, część dzienna otwiera się na pełni przeszkoloną ścianę, w pełni eksponując wnętrze na światło słoneczne i otoczenie. To miejsce, gdzie naturalne światło przenika swobodnie do wnętrza, tworząc jasną i przyjazną atmosferę.

Dach z widokiem na centrum Warszawy

Pietro domu zostało zaprojektowane z myślą o funkcjonalności i wygodzie mieszkańców. Pokoje znajdują się po zewnętrznej stronie okręgu, co pozwala na korzystanie z pełni dostępnego naturalnego światła. Wewnętrzną część zajmują pralnia i łazienka, które nie wymagają dużej ilości światła dziennego, co optymalizuje rozmieszczenie pomieszczeń na piętrze. Szczególnym elementem projektu jest klatka schodowa, która pełni nie tylko funkcję praktyczną, ale także estetyczną. Prowadzi ona na dach, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się panoramicznym widokiem na centrum Warszawy. To miejsce staje się prywatną przestrzenią do odpoczynku i podziwiania otaczającego krajobrazu. Bezpośrednie wyjście na dach dodaje domowi niezwykłego uroku i wyjątkowości, łącząc funkcjonalność z możliwością delektowania się pięknem otaczającego środowiska.

Dom Gruba Kaśka nie tylko odzwierciedla kontekst miejsca, ale także wkomponowuje się w niego w sposób, który podkreśla znaczenie lokalizacji - bliskość Wisły. Analiza warunków gruntowych jednoznacznie wskazuje na historyczne koryto Wisły, co staje się dodatkowym elementem narracji projektu. To nie tylko dom, lecz opowieść o miejscu i szacunek dla jego historii. Gruba Kaśka to nie tylko architektoniczna forma, ale także duch miejsca, który przenika przez elewację i kształt, łącząc współczesność z dziedzictwem. W rezultacie dom staje się nie tylko miejscem zamieszkania, lecz także częścią większej opowieści o lokalnej tożsamości i historii. Obecnie trwa realizacja projektu. SSO ( stan surowy otwarty) już gotowy.

Projekt: 2020

Realizacja: w trakcie

Projek Konstrukcji: PF Projekt Prasalski & Fabisiak

wiz: 81.waw.pl

