Szpital na Szaserów: Odwoływane są planowe operacje. Niektórzy czekali kilka lat

Pan Piotr z Płocka skierowany został do szpitala wojskowego na Szaserów, znanego z tego, że leczą się w nim polscy politycy. Wsiadł w PKS i przyjechał do Warszawy. Lekarz prowadząca w Płocku stwierdziła u niego zaćmę. W zeszłym tygodniu wykonano mu w Warszawie wszystkie badania przedoperacyjne. Okazało się, jednak, że oprócz zaćmy ma operacyjną narośl na siatkówce. Zabieg zaplanowany był w tym tygodniu. Telefon. Proszę nie przyjeżdżać, zabiegu nie będzie, bo skończyły się limity i nie mamy pieniędzy na operacje, które nie są związane z zagrożeniem życia. Pan Piotr czekał miesiącami. Mamy dopiero połowę roku, a tu już skończyły się limity. – Ciekawe, czy te limity dotyczą również leczących się w tym szpitalu polityków? – skwitował z goryczą starszy człowiek.

- Celem reformy była zmiana struktury świadczeń – podkreśla dr Barbara Więckowska. Dyrektorzy szpitala muszą nauczyć się zarządzania w nowych realiach i tak manewrować budżetem, aby to było efektywne. - Mamy przypadki hospitalizacji pacjentów po trzy razy zamiast raz. Dobrze, jeśli budżet służby zdrowia zostanie zwiększony, ale jednocześnie powinny powstać takie rozwiązania, które nie dopuszczą do nadużyć, bo kolejki wtedy i tak się nie skrócą – podkreśla dr Więckowska.

Należy przygotować analityków danych w służbie zdrowia oraz system refundacji rozwiązań cyfrowych, bo za kilka lat będzie nas leczyć sztuczna inteligencja, a diagnostyka będzie robiona automatycznie dzięki różnych aplikacjom. To jest przyszłość, która zastuka do naszych drzwi. Żadna tama nie zatrzyma zmian – uważa prof. Katarzyna Kolasa – bo jak odciążymy system w jednym obszarze, to zostanie nam więcej pieniędzy w innych. Spojrzenie całościowe, centralna rejestracja, systematyczna analityka danych i cyfryzacja są konieczne. Nie ma problemów z innowacjami, ale z adaptacją i to kuleje w naszym systemie. Podobnie, jak profilaktyka zdrowia.

Jedną z przyczyn oporu materii może być i to, że na bazie słabości i luk obecnego systemu wyrosło wiele całkiem intratnych biznesów. Wizyty w prywatnych gabinetach lekarskich dające dostęp do zabiegów w publicznych placówkach są nadal polską „normą”. Wieloletnie kolejki do operacji zaćmy doprowadziły do powstania za granicą (zwłaszcza w Czechach) prywatnych klinik – masowo operujących to schorzenie. Za pieniądze… NFZ. Cyfryzacja, stworzenie centralnej bazy danych i stworzenie bajecznie łatwej w obsłudze strony informacyjnej dla każdego pacjenta (m.in. o tym, gdzie nie ma kolejek i jak się tam dostać), co jest dziś przecież technicznie proste, na pewno uporządkuje system – ale i zabije te i inne patologiczne biznesy…