Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie wprowadził muzykoterapię. Sesje mają pomagać pacjentom onkologicznym

Muzykoterapia to także inspiracja dla Pacjenta do rozmowy o sobie - co lubi robić? Jaką ma pasję, hobby, zajęcie, do którego wraca podczas zdrowienia? Co jest dla niego źródłem radości? Przyczynia się do swobodniejszej komunikacji, a także do rozwijania własnej kreatywności, powstawania nowych zainteresowań podnoszących jakość i komfort życia psychicznego - powiedziała Agata Fandri, muzykoterapeutka.