Najlepsze szpitale położnicze w Warszawie. Mamy wybrały, gdzie rodzić w stolicy

Stołeczny ratusz pokazał zestawienie najlepiej ocenianych szpitali położniczych z oddziałami położniczymi. Ranking przygotowany został przez Fundację „Rodzić po Ludzki” na podstawienie ankiet wypełnianych po porodzie przez pacjentki.

Pierwsze akcje społeczne pod hasłem „Rodzić po ludzku” zaczęły się 30 lat temu i miały m.in. na celu opracowanie przewodnika, który pomagał kobietom w wyborze najlepszego miejsca narodzin ich dziecka.

- Narodziny dziecka to jeden z najpiękniejszych momentów w życiu rodzica, a częścią tego doświadczenia powinien być pełen życzliwości, wsparcia i szacunku do kobiety poród. Jestem dumny, że aż trzy stołeczne szpitale znalazły się w dziesiątce najlepszych w Polsce w rankingu przygotowanym przez Fundację „Rodzić po Ludzku”. To wyróżnienie cieszy szczególnie, bo decydują o nim oceny właśnie pacjentek. Z całego serca gratuluję wspaniałym załogom Warszawskiego Szpitala Południowego, Szpitala Praskiego i Szpitala św. Zofii. I dziękuję za Wasze zaangażowanie i troskę, jaką otaczacie mamy i ich maluchy – podsumował Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.