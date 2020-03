Szpitale na Mazowszu dostaną 150 milionów złotych. Województwo uruchamia program Unii Europejskiej

W ostatnich dniach Urząd Marszałkowski wyciągnął 10,5 mln zł z rezerwy kryzysowej. Za te pieniądze kupiono aparaturę i środki ochronne dla szpitali. Teraz na rzecz mazowieckich placówek medycznych przeznaczono kolejne pieniądze, tym razem aż 150 mln zł. To część programu unijnego, dzięki któremu nowy sprzęt zyska ponad 60 placówek, w tym – poza szpitalami – stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

– Mówienie, że UE nie wspiera krajów członkowskich w tej trudnej sytuacji, to delikatnie mówiąc nieporozumienie. Komisja Europejska dała zielone światło do przekierowania wsparcia unijnego na najpilniejsze potrzeby służby zdrowia. To realne i bardzo duże pieniądze – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Na co przeznaczone zostaną pieniądze? Przede wszystkim na zakup aparatury medycznej i diagnostycznej, wraz z instalacją. Poza tym placówki medyczne otrzymają odczynniki, urządzenia do dezynfekcji, środki dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej, leki, szczepionki i testy. Fundusze przeznaczone zostaną również na stworzenie tymczasowych obiektów leczniczych oraz diagnostykę. Lista potrzeb powstaje w każdym powiecie.