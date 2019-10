Targówek i Praga przesiadły się w metro. Blisko milion pasażerów więcej. Jest nowy rekord liczby podróżnych

Największą ilość pasażerów II linii metra niezmiennie notuje się na stacji Dworzec Wileński . Rekordowego 10 października skorzystało z niej prawie 30 tys. osób. W przypadku stacji otworzonych we wrześniu br. - najpopularniejszą stacją jest Trocka , z której w ciągu doby korzysta nawet 15 tys. osób.

Wtedy na stacje linii M2 weszło 178 514 osób. Rok wcześniej, 10 października 2018 r., było to 146 267 osób. W sumie, w pierwszym miesiącu kursowania pociągów metra na dłuższej trasie na stacje linii M2 weszło 4 035 691 osób - czytamy w raporcie miasta.

W opinii stołecznego ratusza i Zarządu Transportu Miejskiego - dłuższa trasa zachęciła mieszkańców do przesiadki do metra . Codziennie z linii M2 korzysta blisko 180 tysięcy pasażerów. Rekordową jak dotąd statystykę zanotowano 10 października.

Stacje [b]Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka działają już od miesiąca. Jak przedłużenie II linii metra wpłynęło na liczbę pasażerów? Nie trzeba było czekać na kolejny rekord. Zarząd Transportu Miejskiego zebrał dane z bramek zliczających wejścia na stacje i porównał je z analogicznym okresem w zeszłym roku, gdy pociąg dojeżdżał tylko do stacji Dworzec Wileński. Rezultat? Okazuje się, że drugą nitką podziemnej kolei podróżowało milion pasażerów więcej , niż w roku 2018.

Te liczby wyraźnie zmieniły się w ciągu miesiąca, bo po skierowaniu (od 30 września) autobusów z Białołęki i Targówka do stacji metra, liczba pasażerów na Trockiej wzrosła niemal dwukrotnie - wyjaśniają władze miasta.

Dane z bramek wejściowych pokazują również, że w drodze do kampusu przy Krakowskim Przedmieściu studenci chętnie wybierają metro. We wrześniu w dni powszednie na stację Nowy Świat-Uniwersytet wchodziło ok. 11-12 tys. osób, a w październiku ponad 17 tys.