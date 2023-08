Te rzeczy gubią warszawiacy. Na liście telefony, laptopy i... kule ortopedyczne. Gdzie szukać zaginionych przedmiotów? Redakcja Warszawa

Biuro Rzeczy Znalezionych przy ul. Dzielnej 15 oraz Punkt Odbioru Rzeczy Znalezionych na antresoli stacji M2 Stadion Narodowy - w tych dwóch miejscach należy szukać zgubionych przedmiotów

Przez pośpiech lub roztargnienie warszawiakom zdarza się zostawić w metrze różne przedmioty. Czasem ktoś zostawi telefon lub nie zauważy, że wypadły mu z kieszeni klucze... Rocznie to prawie 3 tysiące zostawionych w pociągach metra lub na peronach przedmiotów - blisko osiem zgub dziennie! Choć zguby zdarzają się również w innych miejscach stolicy, nie tylko w metrze. Co mieszkańcy stolicy gubią najczęściej i jak mogą to odzyskać? Szczegóły w artykule poniżej.