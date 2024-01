Ten rejon Warszawy zmienił się nie do poznania. Od slumsów do luksusów. Nazywany "ogniskiem wszelkiej zarazy"

- O, tutaj – myślał – jest ognisko wszelkiej zarazy. Co człowiek dziś wyrzuci ze swego mieszkania, jutro wypije – pisał o Powiślu Bolesław Prus w swojej powieści „Lalka”. Ze względu na bliskość Wisły była to przede wszystkim osada piaskarzy i rybaków. Ale co także warto zauważyć był to rejon przemysłowy. To zaczęło się zmieniać po budowie linii kolejowych. Wiele zakładów przenoszono na Wolę i na Pragę.