Teściowa Śpiewa. Darmowy koncert charakternego warszawskiego duetu w Grubym Josku

Dwa lata temu zespół wygrał II Turniej o Laur Wiecha w kategorii – piosenka oraz zdobył nagrodę publiczności. Lubią bawić ludzi i w tym celu nie wahają się użyć ironii, autoironii a nawet kpiny. Uważają, że bez dystansu do siebie i do świata oraz bez poczucia humoru życie jest nieznośne.

Zespół Teściowa Śpiewa to nieoczywisty i charakterny duet złożony z najprawdziwszej teściowej i zięcia. Oprócz więzów rodzinnych, łączy ich podobne poczucie humoru oraz miłość do muzyki i do Warszawy z jej kulturą i folkową tradycją.

Gruby Josek - prawdziwa warszawska restauracja

Klimatyczne wnętrza międzywojennej Warszawy, folkowa muzyka na żywo i tradycyjne warszawskie jedzenie - tym charakteryzuje się nowo otwarta restauracja Gruby Josek. Znajdujący się przy ul. Elektoralnej 24 lokal pozwoli wam choć przez chwilę, przenieść się do dawnych lat.

Jest to miejsce z duszą, które wystrojem i menu nawiązuje do klimatu Warszawy znanej z lat 20. i 30. XX wieku. Nazwa lokalu – Gruby Josek – nawiązuje do znanego warszawskiego restauratora, bohatera ballady „Bal u Joska”, Józefa Ładowskiego.

Gruby Josek to nie tylko pyszne menu, ale także klimatyczne wnętrza, które nawiązują do baru Józefa Ładowskiego. Aby dostać się do jego knajpy, najpierw trzeba było wejść przez bramę do kamienicy i dopiero wtedy, bocznymi drzwiami wejść do środka. Przy Elektoralnej jest podobnie. Przez dużą witrynę widać wyłącznie dół. Z kolei cała część restauracyjna jest na górze.