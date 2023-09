The 1975 wystąpią w Warszawie. Zespół zagra koncert w marcu przyszłego roku. Sprzedaż biletów już ruszyła

The 1975 zagrają koncert w Polsce w 2024 roku

The 1975 ogłosili szczegóły brytyjskiej i europejskiej części trasy koncertowej "Still... At Their Very Best" zaplanowanej na luty i marzec 2024 roku. Nowo ogłoszone daty, w tym dwa koncerty w londyńskim The O2, stanowią największe w historii zespołu występy w Europie. Grupa nie ominie Polski - artyści wystąpią na Torwarze 13 marca 2024.