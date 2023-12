Tłumy na Dworcu Centralnym w Warszawie. Mieszkańcy stolicy wyjeżdżają na święta Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia to magiczny okres, podczas którego można chociaż na chwilę zapomnieć o pracy, szkole i problemach dnia codziennego. Gwiazdka to także idealna okazja do tego, aby spotkać się ze swoimi bliskimi, spędzając czas na długich, ciekawych rozmowach i wspólnym odpoczynku. Podczas gdy jedni zapraszają gości do siebie, inni wolą wyjechać w rodzinne strony. Wśród tych drugich znajduje się sporo mieszkańców Warszawy.

Cześć osób wyjechała na święta w ciągu tygodnia. Ci, którzy pracowali do piątku, zaplanowali podróż niemalże na ostatnią chwilę. Od sobotniego poranka na stołecznych stacjach kolejowych można było zaobserwować tłumy pasażerów. Nie inaczej było na Dworcu Centralnym. Kliknij w poniższe zdjęcie i przejdź do naszej fotogalerii.