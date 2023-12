Stołeczna policja w rozmowie z naszym portalem poinformowała, że kierowcy wszystkich pojazdów byli trzeźwi.

Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 12:30. Po przyjeździe na miejsce służb, podjęta została próba uwolnienia zakleszczonego kierowcy w samochodzie marki Fiat. Pomimo reanimacji, nie udało się uratować życia mężczyzny. W zdarzeniu ucierpiały jeszcze dwie osoby podróżujące skodą. Jedna została opatrzona na miejscu, druga została przewieziona do szpitala. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Do wypadku doszło na wysokości adresu u. Marywilska 59. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło z winy kierowcy samochodu marki Citroën. Czy to się potwierdzi, wykaże śledztwo - przekazał nam Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.