Tramwaj do Wilanowa z problemami. Koszty przewyższają budżet miasta. Budowa musi ruszyć szybko

Prace na wszystkich odcinkach mają potrwać przez trzy lata. Roboty, na razie przygotowawcze, rozpoczną się w przyszłym roku. Faktyczna budowa ma trwać w latach 2021-2022. Terminy zakończenia robót wynikające z umowy na dofinansowanie, to koniec 2022 roku. Generalny czas rozliczenia umów w ramach inwestycji współfinasowanych przez UE upływa w 2023 roku. Patrząc na skalę pracy, już wiadomo, że z zakończeniem robót do tego czasu będzie problem. Należy przecież założyć, że w kolejnych przetargach, miasto także może być zmuszone do sięgnięcia do kieszeni dużo głębiej, niż zakładały wcześniejsze wyliczenia.