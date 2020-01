Tramwaj na Gocław. Podpisano umowę na projekt trasy. Budowa ruszy już w 2021 roku

Jest umowa na projekt trasy na Gocław

Warszawscy tramwajarze podpisali umowę na zaprojektowanie trasy tramwajowej na Gocław. Zlecenie otrzymała krakowska firma Progreg, czyli ta sama firma, która przygotuje dokumentację potrzebną do wybudowania trasy tramwajowej ze stacji Warszawa Zachodnia do ul. Grójeckiej. Koszt przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac, w tym pozwolenia na budowę, wyniesie dokładnie 5 mln 854 tysięcy złotych.

Wykonawca ma dziewięć miesięcy na opracowanie projektów budowlanych. Sama budowa planowana jest w latach 2021-2023.



Fot. Tramwaje Warszawskie

W 20 minut z Gocławia do centrum

Przejazd tramwajem całej trasy do stacji metra Centrum zajmie około 20 minut. Tramwaje po nowo zbudowanych torach w godzinach szczytu będą mogły kursować co 4 minuty. Tory pobiegną przez Saską Kępę, dalej - nad aleją Stanów Zjednoczonych, gdzie powstanie węzeł przesiadkowy, pozwalający przesiąść się z autobusów do tramwajów. Ostatnie półtora kilometra nowej trasy przebiegnie w ciągu ul. generała Bora-Komorowskiego do pętli autobusowej, która znajduje się w pobliżu trasy Siekierkowskiej. Na pętli pasażerowie będą mogli przesiadać się z tramwajów do autobusów.