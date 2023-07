Tramwaj na Zieloną Białołękę otrzymał decyzję środowiskową. Przewoźnik zapowiada przetarg

Pojazdy będą rozpoczynać trasę przy skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty oraz Rembielińskiej, a następnie pojadą ulicami: św. Wincentego, Głębocką, Olszynki Grochowskiej aż do szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek. Trasa przewiduje osiem przystanków.

Tramwaj na Zieloną Białołękę pozwoli mieszkańcom osiedli wschodniej Białołęki szybko dojechać do najbliższej stacji metra przy Kondratowicza. Linia ta będzie liczyć około 6,5 km.

Tramwaj na Białołękę. W 15 minut do centrum

Pojazdy będą kursować co około 2-3 minut, a czas przejazdu do stacji metra przy Kondratowicza wyniesie blisko 15 minut, natomiast do Dworca Wileńskiego około 30 minut.