Szczątki kolejnej osoby na terenie dawnego więzienia "Toledo" w Warszawie. "Prawdopodobnie to ofiara terroru komunistycznego"

IPN: "Prawdopodobnie ofiar terroru komunistycznego"

"Jest to prawdopodobnie ofiara terroru komunistycznego, zmarła lub zamordowana w istniejącym tutaj w latach 1944-56 Więzieniu Karno-Śledczym Warszawa III, tzw. 'Toledo'" – przekazał Instytut Pamięci Narodowej.

Tegoroczne działania to kontynuacja prac archeologicznych, które ruszyły jeszcze w 2020 roku. Dotychczas Instytut Pamięci Narodowej odnalazł w tej lokalizacji szczątki blisko trzydziestu osób . Wszystkie ofiary zostały pogrzebane w podobny sposób. Wiele szkieletów zostało w późniejszych latach naruszonych i uszkodzonych w wyniku budowy infrastruktury ziemnej.

Więzienie "Toledo"

Więzienie słynęło z brutalnych przesłuchań, tortur oraz licznych egzekucji. Miejsce to było przeznaczone dla żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych więźniów politycznych, których reżim stalinowski uznał za niezwykle niebezpiecznych dla nowej władzy.

"Relacje o zbrodniach popełnianych przez funkcjonariuszy stalinowskiego aparatu represji, a także o domniemanych miejscach grzebania ofiar przekazywano do Społeczno-Kościelnego Komitetu Uczczenia Ofiar Terroru Władzy z lat 1944-1956, który powstał z inicjatywy ks. Józefa Maja, proboszcza parafii pw. św. Katarzyny w Warszawie. To między innymi na ich podstawie typowano miejsca do badań archeologicznych" – wskazał instytut.