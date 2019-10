Uber, Warszawa. Będzie trudniej zostać kierowcą? Radni chcą obowiązkowych egzaminów z topografii miasta

Uber i Bolt jak taksówki od stycznia

Wiosną 2019 roku w sejmie przegłosowano nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Był to efekt trwającego od dłuższego czasu sporu pomiędzy taksówkarzami oraz kierowcami używającymi aplikacji do rozliczania przejazdów. Najpopularniejsze z nich to Uber i Bolt. Według nowych przepisów, kierowcy korzystający z takich aplikacji będą mogli legalnie przewozić osoby pod warunkiem, że zdobędą licencję taksówkarską, a ich samochód będzie oznakowany.

Uzyskanie takiego dokumentu nie powinno jednak stanowić problemu. Licencja od nowego roku będzie wydawana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Wcześniej robiły to lokalne samorządy, a uzyskanie licencji było trudniejsze. Od stycznia kierowca nie będzie musiał zdawać egzaminu z topografii miasta, o co apelowali taksówkarze. Egzamin z topografii prowadzony był wyłącznie w języku polskim, co także było barierą dla sporej części kierowców rozliczających się za pomocą aplikacji.